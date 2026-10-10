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Thomas Reis: "Trabzonspor olarak çok iyiydik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 18:41 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 19:51
Haber: Sporx.com ve AA
Thomas Reis: 'Trabzonspor olarak çok iyiydik'
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eski takımı Samsunspor'a karşı aldıkları galibiyeti değerlendiren Thomas Reis "Trabzonspor olarak çok iyi performans gösterdik. Her şey iyi gidiyordu ama kırmızı kart sonrası takım olarak sıkıntı çektik. Melih Kabasakal da kırmızı için çok üzgündü ama arkadaşları onun için de elinden geleni yaptı" dedi.

Galibiyetlerle ilgili konuşan Alman teknik adam "Sadece ben değil, bütün camia bu galibiyetlerden mutlu diye düşünüyorum. Çok iyi takım ruhu gösteriyoruz. Hücumda da, savunmada da takım ruhu sergiliyoruz. Adım adım devam edeceğiz. Birçok maç oynayacağız, kolay olmayacak ama oyuncularımızın geri dönmesiyle daha mutlu hissediyoruz. Oyuncuların sağlıklarına kavuşmasıyla ilk 11 için karar vermek tatlı bir zorluk diyebilirim." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir skor aldıklarını söyledi.

Kırmızı karta kadar tek bir hata yaptıklarını anlatan Reis, "Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok kişiyi de burada görmüş olduk. İyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. Maça iyi başlangıç yaptık. Kırmızı karta kadar tek bir hata yaptık. Kırmızı kart, bizim adımıza büyük bir hata oldu. Ama ikinci yarının genelini savunmayla geçirdik. Maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim." şeklinde konuştu.

Reis, bazı anlarda şansın yanlarında olduğuna işaret ederek, "Rakibin ikinci yarıda direkten dönen topları vardı ama bu, maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini de hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Zor bir durumdalar, şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar." ifadelerini kullandı.

Müsabakaları 11 kişi bitirmenin önemli olduğunu dile getiren Reis, şunları kaydetti:

"Öncelikle elbette bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil. Normalde bu tür durumlar çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor, başka bir mücadeleye çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih, çok üzüldü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde. Yardımcı olabilmek için iyi bir performans gösterdiler. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldu."

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