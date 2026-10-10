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Thorsten Fink'ten ayrılık yanıtı!

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 19:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink'ten ayrılık yanıtı!
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman teknik adam, "Samsunspor olarak çok daha fazlasını vermek istemiştik. Trabzonspor, bizden daha iyiydi. Takımda öz güven eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Taraftarımız, şehir için savaşmamız gerektiğini takıma söylemiştim. Sarı kart gördüm, daha fazla itiraz edemezdim. Hakem Oğuzhan Çakır kararlarından memnun olmadım. Az kalsın atılabilirdim ama mağlubiyet sebebi hakem kararları değil." dedi.

Thorsten Fink, "Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra fırsat yakaladık ama atamadık. Dün Galatasaray 10 kişi kaldı ama kazandı. Rakip eksilince bunu fırsata çevirmelisiniz. Önümüze bakmalıyız. Böyle bir derbiden sonra kolay değil ama diğer maçlara odaklanmalıyız. Seviye olarak Trabzonspor, bizden daha iyiydi." açıklamasını yaptı.

BASIN TOPLANTISI

Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşılaşmasının zor geçeceğini bildiklerini belirtti.

Trabzonspor'un kendilerinden iyi oynadığını kaydeden Fink, "Böyle bir derbiden sonra, kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşadım. Böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zor geçeceğini çok iyi biliyorduk. Trabzonspor, bizden çok daha iyi oynadı. Özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil, aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda iyi performans gösterdiklerini dile getiren Fink, "Üç şutumuz da direkten döndü. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Bizim hocalar olarak takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmamız, onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5'incisini kaybetmiş olduk. Bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir öz güven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Beş mağlubiyetin ardından takımdan ayrılacak mısınız?" sorusuna Fink, şu yanıtı verdi:

"Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı biriyim. Dortmund'dan geliyorum ve orada edinmiş olduğumuz bir kimlik var. O da kesinlikle vazgeçmemek ve savaşçı ruhunu olabildiğince yansıtmak. Gelecek adına umut vadeden kalitede olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bu sonuç sebebiyle taraftarımız adına çok ama çok üzgünüz. Çünkü onlara çok güzel mesajlar verdik. Belki bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Daha fazla maçı kazanmayı isteyebilirdik ama diğer taraftan da kartlar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime inancım tam. Bu mantalitede olan biriyim ama sadece benim kararım değil, aynı zamanda kulübümüzün de kararı önemli sonuçta."

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