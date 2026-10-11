Milan beraberliğe abone!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi. Citta del Tricolore'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan, 63. dakikada Adrien Rabiot ile öne geçti.
Sassuolo, 68. dakikada Cas Odenthal ile skoru eşitledi.
Son 4 maçının 3'ü berabere biten Milan, puanını 12 yaptı. Sassuolo ise puanını 8'e yükseltti.
Milan, gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek. Sassuolo ise Frosinone deplasmanına gidecek.
Sassuolo, 68. dakikada Cas Odenthal ile skoru eşitledi.
Son 4 maçının 3'ü berabere biten Milan, puanını 12 yaptı. Sassuolo ise puanını 8'e yükseltti.
Milan, gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek. Sassuolo ise Frosinone deplasmanına gidecek.