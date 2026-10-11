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Milan beraberliğe abone!

Milan, Sassuolo deplasmanında öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve son 4 haftada 3. beraberliğini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 21:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan beraberliğe abone!
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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi. Citta del Tricolore'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milan, 63. dakikada Adrien Rabiot ile öne geçti.

Sassuolo, 68. dakikada Cas Odenthal ile skoru eşitledi.

Son 4 maçının 3'ü berabere biten Milan, puanını 12 yaptı. Sassuolo ise puanını 8'e yükseltti.

Milan, gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek. Sassuolo ise Frosinone deplasmanına gidecek.

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