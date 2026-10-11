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Tiago Djalo: "Kazanmak önemliydi"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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calendar 11 Ekim 2026 21:28
Fotoğraf: X.com
Tiago Djalo: 'Kazanmak önemliydi'
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, Kocaelispor karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı. Portekizli futbolcu, galibiyetin önemine dikkat çekerken maçın son bölümünü daha iyi yönetebileceklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Kendini iyi hissettiğini belirten Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR KAZANMALIYIZ"

Profesyonel futbolcular olarak her zaman hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Djalo, "Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

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