Tiago Djalo: 'Kazanmak önemliydi'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, Kocaelispor karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı. Portekizli futbolcu, galibiyetin önemine dikkat çekerken maçın son bölümünü daha iyi yönetebileceklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"
Kendini iyi hissettiğini belirten Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.
"MAÇLAR KAZANMALIYIZ"
Profesyonel futbolcular olarak her zaman hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Djalo, "Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.
Kendini iyi hissettiğini belirten Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.
"MAÇLAR KAZANMALIYIZ"
Profesyonel futbolcular olarak her zaman hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Djalo, "Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.