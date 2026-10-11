Lazio zirve takibini sürdürdü!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio, Stadio Olimpico'da Monza'yı konuk etti.
Başkent temsilcisi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LAZIO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 3. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 23. dakikada Gustav Isaksen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Monza, 35. dakikada Lorenzo Lucchesi'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Konuk ekip, ikinci yarının 46. dakikasında Saba Goglichidze'nin golüyle farkı bire indirdi.
PINAMONTI SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Lazio, 88. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.
LAZIO ZİRVE TAKİBİNDE
Bu sonuçla Lazio, ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 16'ya yükseltti. Monza ise 6 maç sonunda 4 puanda kaldı.
Başkent temsilcisi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LAZIO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Lazio, 3. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 23. dakikada Gustav Isaksen'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Monza, 35. dakikada Lorenzo Lucchesi'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Konuk ekip, ikinci yarının 46. dakikasında Saba Goglichidze'nin golüyle farkı bire indirdi.
PINAMONTI SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Lazio, 88. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.
LAZIO ZİRVE TAKİBİNDE
Bu sonuçla Lazio, ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 16'ya yükseltti. Monza ise 6 maç sonunda 4 puanda kaldı.