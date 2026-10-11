Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Kocaelispor
1
Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Bugün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
1
Muğlaspor
1
CANLI
90'
Bursaspor
1
Mardin 1969 Spor
2
Bugün
BİTTİ
C.Palace
3
N. Forest
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Everton
2
Bugün
BİTTİ
Liverpool
0
M.City
3
CANLI
65'
Real Betis
3
Osasuna
2
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Como
0
Roma
0
CANLI
90'
Sassuolo
1
AC Milan
1
Bugün
21:45
Cagliari
Juventus
Bugün
21:45
Troyes
Marsilya

Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'ta rekor!

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, Kocaelispor maçında siyah-beyazlılar adına önemli bir rekor kırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 19:34
Haber: Sporx.com
Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'ta rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'ten rekor geldi. Sırp golcü, Kocaelispor maçında 31. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vlahovic, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Dusan Vlahovic, bu golüyle birlikte önemli bir rekor kırdı.

2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu.

Öte yandan Vlahovic, kullandığı son 8 penaltıyı da gole çevirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.