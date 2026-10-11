Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'ta rekor!

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'ten rekor geldi. Sırp golcü, Kocaelispor maçında 31. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vlahovic, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Dusan Vlahovic, bu golüyle birlikte önemli bir rekor kırdı.
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu.
Öte yandan Vlahovic, kullandığı son 8 penaltıyı da gole çevirdi.
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu.
Öte yandan Vlahovic, kullandığı son 8 penaltıyı da gole çevirdi.