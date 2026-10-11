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Juventus, Cagliari deplasmanında takıldı!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 23:40
Fotoğraf: Imago
Juventus, Cagliari deplasmanında takıldı!
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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Cagliari ile Juventus karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KOLO MUANI SAHNEYE ÇIKTI

Cagliari, 20. dakikada Daniel Maldini'nin kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken Juventus, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı.

Konuk ekibe beraberliği getiren golü 81. dakikada Kolo Muani kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64. dakikada oyundan alındı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Cagliari puanını 13'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Juventus ise 11 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı.

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