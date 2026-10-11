Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Kocaelispor
1
Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Bugün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
1
Muğlaspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
1
Mardin 1969 Spor
2
Bugün
BİTTİ
C.Palace
3
N. Forest
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Everton
2
Bugün
BİTTİ
Liverpool
0
M.City
3
Bugün
BİTTİ
Real Betis
5
Osasuna
2
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Como
0
Roma
0
Bugün
BİTTİ
Sassuolo
1
AC Milan
1
CANLI
Cagliari
1
Juventus
0
CANLI
Troyes
0
Marsilya
0

Beşiktaş'a kötü haber: Vaclav Cerny!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçını kaçıracağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 22:04
Beşiktaş'a kötü haber: Vaclav Cerny!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ligdeki Kocaelispor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçını kaçıracağını söyledi.

Vincenzo Italiano, "Cerny oyundan çıktı, doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor." dedi.

Italiano, "7 tane zor maç var. Herkes hazır olmalı ve katkı sağlamalı. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık." diye konuştu.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.