Beşiktaş'a kötü haber: Vaclav Cerny!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ligdeki Kocaelispor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçını kaçıracağını söyledi.
Vincenzo Italiano, "Cerny oyundan çıktı, doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor." dedi.
Italiano, "7 tane zor maç var. Herkes hazır olmalı ve katkı sağlamalı. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık." diye konuştu.
Vincenzo Italiano, "Cerny oyundan çıktı, doktorlar yarın durumu anlatacak bize. Yaşadığı sakatlıktan dolayı perşembe günü oynamayacak. O zamana kadar iyileşmesi zor." dedi.
Italiano, "7 tane zor maç var. Herkes hazır olmalı ve katkı sağlamalı. Bugün de tekrar ediyorum, çok zor bir maç kazandık." diye konuştu.