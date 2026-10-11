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Marsilya, Troyes deplasmanında kazandı!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'i 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 23:40
Fotoğraf: Imago
Marsilya, Troyes deplasmanında kazandı!
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Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'i 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Troyes ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Marsilya'ya galibiyeti getiren ilk golü 50. dakikada Amine Harit kaydetti. Konuk ekip, 90+8. dakikada Abdelli'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Bu sonuçla Marsilya puanını 6'ya yükseltirken Troyes 4 puanda kaldı.

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