Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'i 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
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Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Troyes ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Marsilya'ya galibiyeti getiren ilk golü 50. dakikada Amine Harit kaydetti. Konuk ekip, 90+8. dakikada Abdelli'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Bu sonuçla Marsilya puanını 6'ya yükseltirken Troyes 4 puanda kaldı.
Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Kocaelispor
1
Dün
BİTTİ
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Dün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Arca Çorum
3
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Muğlaspor
1
Dün
BİTTİ
Bursaspor
1
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
C.Palace
3
N. Forest
1
Dün
BİTTİ
Hull City
2
Everton
2
Dün
BİTTİ
Liverpool
0
M.City
3
Dün
BİTTİ
Real Betis
5
Osasuna
2
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Como
0
Roma
0
Dün
BİTTİ
Sassuolo
1
AC Milan
1
Dün
BİTTİ
Cagliari
1
Juventus
1
Dün
BİTTİ
Troyes
0
Marsilya
2
Marsilya, Troyes deplasmanında kazandı!
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'i 2-0 mağlup etti.
SPORX AI BAKIŞI
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Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'i 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
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İŞARETLE
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Troyes ile Marsilya karşı karşıya geldi.
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