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Anadolu Efes seriyi 3 maça çıkardı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 17:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes seriyi 3 maça çıkardı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 85-76 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Yukatel Denizli Basket ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ali Şakacı, Murat Ciner

Anadolu Efes: David Mutaf 3, Strazel 7, Malcolm 7, Saric 18, Fernando 12, Loyd, Russell 8, Ercan Osmani 13, Erkan Yılmaz 13, Jones 4

Yukatel Denizli Basket: Pecarski 9, Bailey 22, Mahir Ağva 8, Ivey 4, Meeks 22, Dunn, Mustafa Yılmaz 3, Yaman Alişan, Erten Gazi 4, Egemen Güven 2, Amzil 2

1. Periyot: 26-16

Devre: 50-34

3. Periyot: 72-61

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