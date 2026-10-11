Haber Tarihi: 11 Ekim 2026 17:54 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 17:54

Beşiktaş - Kocaelispor maçı şifresiz izle canlı link

Beşiktaş Kocaelispor maçı bein sports 1 yayını izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Kocaelispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı yayın izleme detayları

Beşiktaş - Kocaelispor maçı şifresiz izle canlı link
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Beşiktaş Kocaelispor maçı bedava bein Sports 1 yayını izle! Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


FARKLI SKORLU GALİBİYETLER


Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı. Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

LİGDE 12 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı. Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Takımlar arasında Süper Lig'de oynanan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:


Sezon Maç Sonuç
1999-2000 Beşiktaş-Kocaelispor 1-0
1999-2000 Kocaelispor-Beşiktaş 1-2
2000-2001 Beşiktaş-Kocaelispor 3-2
2000-2001 Kocaelispor-Beşiktaş 1-1
2001-2002 Beşiktaş-Kocaelispor 4-2
2001-2002 Kocaelispor-Beşiktaş 0-2
2002-2003 Beşiktaş-Kocaelispor 2-1
2002-2003 Kocaelispor-Beşiktaş 0-5
2008-2009 Beşiktaş-Kocaelispor 5-2
2008-2009 Kocaelispor-Beşiktaş 1-3
2025-2026 Beşiktaş-Kocaelispor 3-1
2025-2026 Kocaelispor-Beşiktaş 0-1
BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera oldu.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı. Beşiktaş, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Muharrem Cihan, Show, Sissoho, Berkan Kutlu, Sousa, Agyei, Aye.



TEK EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından uzak kalacak. Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ SINIRDA

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, yeşil-siyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'IN ATTIĞI GOLLERİ İZLE

İSTANBUL'DA 7'DE 7 YAPTI

Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti. İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı. Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

43. RANDEVU OYNANACAK

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı. Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.


 

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