Köln evinde Gladbach'ı yıktı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Köln ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Cologne Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI EŞİTLİK VARDI
Köln, 26. dakikada Isak Johannesson'un golüyle öne geçti. Borussia Mönchengladbach, 39. dakikada Joseph Scally ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
KÖLN GALİBİYETİ BULDU
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Köln, 67. dakikada Said El Mala'nın kaydettiği golle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Köln, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 5. haftayı puansız kapattı.
Cologne Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI EŞİTLİK VARDI
Köln, 26. dakikada Isak Johannesson'un golüyle öne geçti. Borussia Mönchengladbach, 39. dakikada Joseph Scally ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
KÖLN GALİBİYETİ BULDU
İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Köln, 67. dakikada Said El Mala'nın kaydettiği golle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Köln, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Borussia Mönchengladbach ise 5. haftayı puansız kapattı.