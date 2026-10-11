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Arca Çorum FK: "Karşılığını sahada aldık"

Arca Çorum FK'de yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, Gaziantep FK deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.

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calendar 11 Ekim 2026 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 19:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK: 'Karşılığını sahada aldık'
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Arca Çorum FK'de yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çayır, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK gibi bir takıma karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını dile getirdi.

Gaziantep FK'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Çayır, şöyle konuştu:

"Oyunun başından sonuna kadar kurguladığımız, planladığımız bir oyunu oynadığımız için oyuncu grubumuza buradan teşekkür ediyoruz. Milli aranın peşine geldik, iyi hazırlandık maça. Ancak taktiksel olarak hazırlanmak için kısa bir zamanımız olmasına rağmen kesinlikle oyunun başından sonuna kadar planladığımız, hücumda ve savunmada oyunu yönettiğimiz bir oyun oynadık."

Her zamankinden farklı bir savunma şekliyle sahaya çıktıklarını aktaran Çayır, şunları kaydetti:

"Repertuvarımızdan farklı olarak farklı hücum opsiyonlarını sahada değerlendirdik. 3-0 gibi net bir skor aldık. Oyuncu grubumuza kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kısa zamanda oyun planını benimsemek, yeni bir savunma anlayışını benimsemek, yeni hücum opsiyonlarını benimsemek kesinlikle kolay değil. Onlar da bunu kabul etti, Burak Yılmaz'ın oyun planına, oyun felsefesine inandılar ve karşılığını da bugün sahada aldık."

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