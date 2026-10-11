Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün 18. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 27. dakikada Show ile Beşiktaş deplasmanında 1-1'i buldu.
Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikada Tiago Djalo ile Tayfur Bingöl arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı kazandı. Beşiktaş'ta topun başına geçen Dusan Vlahovic, takımını 31. dakikada 2-1 öne taşıdı.
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 15 puana yükseldi ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kocaelispor, 12 puanda kaldı.
Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, lige dönüşte ise Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, ligin gelecek haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan mücadeleye göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına göre 11'de 4 değişikliğe gitti.
Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'yı yedek soyunduran Italiano, yerine ise ilk 11'de Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.
Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.
Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.
OLAITAN KULÜBEDE KALDI
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.
Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.
Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.
Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.
18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.
27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.
29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikada Tiago Djalo ile Tayfur Bingöl arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı kazandı. Beşiktaş'ta topun başına geçen Dusan Vlahovic, takımını 31. dakikada 2-1 öne taşıdı.
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 15 puana yükseldi ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kocaelispor, 12 puanda kaldı.
Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, lige dönüşte ise Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, ligin gelecek haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan mücadeleye göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına göre 11'de 4 değişikliğe gitti.
Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'yı yedek soyunduran Italiano, yerine ise ilk 11'de Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü.
İLK KEZ 11'DE YER ALDI
Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.
Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.
Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.
OLAITAN KULÜBEDE KALDI
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.
Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.
Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.
Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.
18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.
27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.
29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)