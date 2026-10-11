Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 8'de 8!

Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de çıktığı 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
KARTAL DOLMABAHÇE'DE KAYIPSIZ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, sahasında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Marsilya karşısında 4-1, Eyüpspor karşısında ise 1-0'lık galibiyetler aldı.
Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek Dolmabahçe'deki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
KARTAL DOLMABAHÇE'DE KAYIPSIZ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, sahasında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Marsilya karşısında 4-1, Eyüpspor karşısında ise 1-0'lık galibiyetler aldı.
Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek Dolmabahçe'deki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.