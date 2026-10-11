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Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 8'de 8!

Beşiktaş, bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 21:01
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 8'de 8!
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Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de çıktığı 8 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

KARTAL DOLMABAHÇE'DE KAYIPSIZ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, sahasında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Marsilya karşısında 4-1, Eyüpspor karşısında ise 1-0'lık galibiyetler aldı.

Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek Dolmabahçe'deki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

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