Emir Ortakaya: 'Bize karşı es geçildi'

Kocaelispor forması giyen Emir Ortakaya, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ortakaya, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, taraftarımızla gurur duyuyorum. İkinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Şansları değerlendiremedik. Şansları değerlendirebilsek belki kazanabilirdik." dedi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.
Kocaelispor'dan Susuho ise, "Zor bir maçtı. Eksiklerimiz de vardı, buna göre hazırlanmıştık. Biraz daha şans yaratabilirdik. Biraz da şanssız bir günümüzdeydik." açıklamasını yaptı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.
Kocaelispor'dan Susuho ise, "Zor bir maçtı. Eksiklerimiz de vardı, buna göre hazırlanmıştık. Biraz daha şans yaratabilirdik. Biraz da şanssız bir günümüzdeydik." açıklamasını yaptı.