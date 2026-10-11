Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Kocaelispor
1
Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Bugün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
1
Muğlaspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
1
Mardin 1969 Spor
2
Bugün
BİTTİ
C.Palace
3
N. Forest
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Everton
2
Bugün
BİTTİ
Liverpool
0
M.City
3
Bugün
BİTTİ
Real Betis
5
Osasuna
2
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Como
0
Roma
0
Bugün
BİTTİ
Sassuolo
1
AC Milan
1
CANLI
Cagliari
1
Juventus
0
CANLI
Troyes
0
Marsilya
0

Emir Ortakaya: "Bize karşı es geçildi"

Kocaelispor forması giyen Emir Ortakaya, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emir Ortakaya: 'Bize karşı es geçildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kocaelispor forması giyen Emir Ortakaya, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ortakaya, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, taraftarımızla gurur duyuyorum. İkinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Şansları değerlendiremedik. Şansları değerlendirebilsek belki kazanabilirdik." dedi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Kocaelispor'dan Susuho ise, "Zor bir maçtı. Eksiklerimiz de vardı, buna göre hazırlanmıştık. Biraz daha şans yaratabilirdik. Biraz da şanssız bir günümüzdeydik." açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.