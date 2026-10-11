Mourinho'dan olay tepki! Maç sonu basın toplantısına katılmadı!

Jose Mourinho, Real Madrid'deki ilk dönemini hatırlatan bir olayla yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik adam, gerilimin yüksek olduğu ve Vinicius'un kırmızı kart gördüğü Villarreal maçının ardından düzenlenmesi beklenen basın toplantısını sürpriz bir kararla iptal etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mourinho'nun bu kararı, Real Madrid'deki ilk döneminde yaşadığı tartışmalı olayları akıllara getirdi.
"SEVILLA VE BARÇA MAÇLARINDA OLMAK İSTİYORUM"
Mundo Deportivo'nun kulüp kaynaklarından edindiği bilgiye göre Mourinho, basın toplantısına katılmama gerekçesini, "Sevilla ve Barça maçlarında olmak istiyorum" sözleriyle açıkladı.
OYUNCULARDAN DA KİMSE BASINA KONUŞMADI
Öte yandan Real Madrid oyuncularından hiçbiri basına demeç vermedi.
VINICIUS'UN KIRMIZI KARTI GERİLİMİ ARTIRDI
Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Mourinho, maçın farklı bölümlerinde yaşananlara yönelik hoşnutsuzluğunu açıkça gösterdi.
Vinicius'un oyundan atılması ise tansiyonu daha da yükseltti. Real Madrid, gerilimli geçen gecede Villarreal'i tek golle mağlup etmeyi başardı.
İLK DÖNEMİNİ HATIRLATTI
Yaşananlar, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk dönemini kaçınılmaz olarak hatırlattı. Portekizli teknik adam, o yıllarda medya ile birçok kez karşı karşıya gelmiş, bazı gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve birden fazla kez basın toplantılarına kendi yerine yardımcısı Aitor Karanka'yı göndermişti.
Basınla kurduğu bu ilişki, Santiago Bernabeu'daki görev döneminin en tartışmalı yönlerinden biri olmuştu. Karşı karşıya gelmekten hiçbir zaman kaçınmayan Mourinho'nun basın toplantıları; gerilimin, sert açıklamaların ve sözlü tartışmaların sıkça yaşandığı bir sahneye dönüşmüştü.
"SEVILLA VE BARÇA MAÇLARINDA OLMAK İSTİYORUM"
Mundo Deportivo'nun kulüp kaynaklarından edindiği bilgiye göre Mourinho, basın toplantısına katılmama gerekçesini, "Sevilla ve Barça maçlarında olmak istiyorum" sözleriyle açıkladı.
Portekizli teknik adamın, gerilimin zirveye çıktığı bir ortamda mikrofonların karşısına geçmekten kaçınmayı tercih ettiği belirtildi. Mourinho'nun, tartışma yaratabilecek açıklamalarının cezaya yol açabileceğini ve önümüzdeki maçlarda kulübede yer almasını engelleyebileceğini göz önünde bulundurduğu aktarıldı.
⚡Vinicius Junior attı. ⚡Jose Mourinho sahaya girip sevindi. ⚡VAR uyarısının ardından gol iptal edildi, Vinicius kırmızı kart gördü. ⚡Bernabeu'da ortalık karıştı! https://t.co/Zn331ojjfZ
— Sporx (@sporx) October 10, 2026
OYUNCULARDAN DA KİMSE BASINA KONUŞMADI
Öte yandan Real Madrid oyuncularından hiçbiri basına demeç vermedi.
VINICIUS'UN KIRMIZI KARTI GERİLİMİ ARTIRDI
Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Mourinho, maçın farklı bölümlerinde yaşananlara yönelik hoşnutsuzluğunu açıkça gösterdi.
Vinicius'un oyundan atılması ise tansiyonu daha da yükseltti. Real Madrid, gerilimli geçen gecede Villarreal'i tek golle mağlup etmeyi başardı.
İLK DÖNEMİNİ HATIRLATTI
Yaşananlar, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk dönemini kaçınılmaz olarak hatırlattı. Portekizli teknik adam, o yıllarda medya ile birçok kez karşı karşıya gelmiş, bazı gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetmiş ve birden fazla kez basın toplantılarına kendi yerine yardımcısı Aitor Karanka'yı göndermişti.
Basınla kurduğu bu ilişki, Santiago Bernabeu'daki görev döneminin en tartışmalı yönlerinden biri olmuştu. Karşı karşıya gelmekten hiçbir zaman kaçınmayan Mourinho'nun basın toplantıları; gerilimin, sert açıklamaların ve sözlü tartışmaların sıkça yaşandığı bir sahneye dönüşmüştü.