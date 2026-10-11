A Milli Takım için Arda Turan iddiası!

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, cuma akşamı Ukrayna Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Veres'i 3-0 mağlup etti.
Sabah'ın haberine göre genç teknik adam, karşılaşmanın ardından uçakla İstanbul'a geldi. Haberde, Turan'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceği öne sürüldü.
SHAKHTAR'DA 61 MAÇA ÇIKTI
Eyüpspor'un ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna temsilcisinde şu ana kadar 61 karşılaşmada görev yaptı.
39 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 2,16 puan ortalaması yakaladı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, cuma akşamı Ukrayna Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Veres'i 3-0 mağlup etti.
Sabah'ın haberine göre genç teknik adam, karşılaşmanın ardından uçakla İstanbul'a geldi. Haberde, Turan'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceği öne sürüldü.
SHAKHTAR'DA 61 MAÇA ÇIKTI
Eyüpspor'un ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna temsilcisinde şu ana kadar 61 karşılaşmada görev yaptı.
39 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 2,16 puan ortalaması yakaladı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.