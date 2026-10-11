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A Milli Takım için Arda Turan iddiası!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken Arda Turan ismi ön plana çıktı. Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 39 yaşındaki teknik adamın İstanbul'a geldiği ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 16:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım için Arda Turan iddiası!
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A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, cuma akşamı Ukrayna Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Veres'i 3-0 mağlup etti.

Sabah'ın haberine göre genç teknik adam, karşılaşmanın ardından uçakla İstanbul'a geldi. Haberde, Turan'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceği öne sürüldü.

SHAKHTAR'DA 61 MAÇA ÇIKTI

Eyüpspor'un ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna temsilcisinde şu ana kadar 61 karşılaşmada görev yaptı.

39 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 2,16 puan ortalaması yakaladı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.  

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