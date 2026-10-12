Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni sözleşme

Galatasaray, devre arasındaki iç transfer planlarını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKIYOR
Başkan Dursun Özbek, son 4 yılda şampiyonluğa ambargo koyan Buruk'a yeni bir teklif sunacak. Başarılı çalıştırıcının yeni anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mukavele süresinin 2 yıl olması bekleniyor.
6 KUPA KAZANDI
Galatasaray ile ligde son 4 sezondur şampiyon olan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda bu süreçte toplamda ise 6 kupa kazandı.
Başkan Dursun Özbek, son 4 yılda şampiyonluğa ambargo koyan Buruk'a yeni bir teklif sunacak. Başarılı çalıştırıcının yeni anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mukavele süresinin 2 yıl olması bekleniyor.
6 KUPA KAZANDI
Galatasaray ile ligde son 4 sezondur şampiyon olan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda bu süreçte toplamda ise 6 kupa kazandı.