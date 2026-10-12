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Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni sözleşme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a yeni sözleşme teklifi yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 08:30
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni sözleşme
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Galatasaray, devre arasındaki iç transfer planlarını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Başkan Dursun Özbek, son 4 yılda şampiyonluğa ambargo koyan Buruk'a yeni bir teklif sunacak. Başarılı çalıştırıcının yeni anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mukavele süresinin 2 yıl olması bekleniyor.

6 KUPA KAZANDI

Galatasaray ile ligde son 4 sezondur şampiyon olan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda bu süreçte toplamda ise 6 kupa kazandı.  

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