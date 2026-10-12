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Trabzonspor'da Salah varsa sorun yok

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, oynadığı maçlarda tabelaya etki etmeye devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 11:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Salah varsa sorun yok
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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah milli ara sonrasında kaldığı yerden devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcu, milli ara dönüşünde de etkili bir performans ortaya koydu. Samsunspor deplasmanında Franculio Dju'nun attığı golde asisti yapan Salah yine tabelayı değiştirmeyi başardı. Salah'ın Süper Lig'de 7 hafta sonunda 7 golü bulunuyor. 3 de asist yaptı.

REIS'TEN ÖZEL PLAN

Teknik direktör Thomas Reis, Salah'ın bireysel yeteneklerini öne çıkaracak özel taktikler üzerinde duruyor. Böylece gol ve asist sayısını katlamayı hedefliyor.

36 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor, Galatasaray maçının ilk yarısında 3 gol atmayı başarmıştı. Bu hafta da Samsunspor'u devirirken yine ilk 45 dakikalık bölümde ağları 3 defa sarstı. Ekim 1990'dan 36 yıl sonra bir kez daha üst üste 2 maçta ilk yarılarda 3 gol atmayı başardı.

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