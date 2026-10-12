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Fenerbahçe'nin yenilmez üçlüsü!

Fransız yıldızlar Guendouzi ve Kante'nin dinamizm ve savunma katkısına, Asensio'nun yaratıcılığı da eklenince Fenerbahçe, 3 yıldızının sahada olduğu maçlarda 8'de 7 yaptı. Sadece Antalya ile berabere kalan Fenerbahçe rakip fileleri 23 kez havalandırıp, kalesinde 10 gol gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 09:38
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'nin yenilmez üçlüsü!
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Fenerbahçe'de en dikkat çeken detaylarından biri Guendouzi - Kante - Asensio üçlüsünün performansı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, bu yıldızların birlikte ilk 11'de görev aldığı 8 lig maçının 7'sini kazanmayı başardı. Sadece Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Kanarya, Gençlerbirliği'ni 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçların ardından Gaziantep FK karşısında 4-1, Beşiktaş derbisinde 1-0, Konyaspor deplasmanında ise 4-2'lik galibiyetlere uzandı.

HÜCUM GÜCÜNÜ YUKARI TAŞIYORLAR

Son olarak Rizespor engelini de 3-0'la geçen Fenerbahçe, söz konusu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın merkezde oluşturduğu denge, takımın hücum gücünü de yukarı taşıdı. Kante'nin savunma katkısı, Guendouzi'nin dinamizmi ve Asensio'nun yaratıcı oyunuyla rakiplerine üstünlük kuran sarı-lacivertliler için sezonun kalan bölümünde bu üçlünün şampiyonluk yolundaki en büyük koz olması bekleniyor.

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