Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! İsmail Kartal'ın raporu bekleniyor

Fenerbahçe'de Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, uzun süreli sakatlığı atlatıp sahalara dönmesine rağmen teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğmiz sezonnu başında Salzburg'tan 18 milyon euroya Transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu 39 maçta sergilediği 11 gol, 6 asistlik performansına karşın bu sezon İsmail Kartal'dan istediği forma şansını bulamadı.
14 MAÇIN 5'İNDE 101 DAKİKA FORMA GİYDİ
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe oynadığı 14 resmi maçın sadece 5'inde 101 dakika süre bulabildi.
FORMA GİYEMİYOR AMA TALİPLERİ ARTIYOR
Sarı-lacivertli takımda beklenen süreleri bulamamasına rağmen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali formasını giyen ve iki gol atan Nene ile yurt dışından birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor.
"DEVRE ARASINDA AYRILACAK" YORUMLARI VAR
Milliyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun performansı eleştirilirken, 23 yaşındaki oyunucunun Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından tercih edilmemesi 'devre arasında ayrılacak' yorumlarına neden oldu.
İSMAİL KARTAL'IN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe yönetimin 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin takımdaki geleceği için İsmail Kartal'dan gelecek rapora göre hareket edeceği ve Kartal'dan onay gelmesi halinde Nene için gelen teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ
Her iki kanadın yanı sıra santfor pozisyonunda oynayabilen Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
14 MAÇIN 5'İNDE 101 DAKİKA FORMA GİYDİ
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe oynadığı 14 resmi maçın sadece 5'inde 101 dakika süre bulabildi.
FORMA GİYEMİYOR AMA TALİPLERİ ARTIYOR
Sarı-lacivertli takımda beklenen süreleri bulamamasına rağmen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali formasını giyen ve iki gol atan Nene ile yurt dışından birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor.
"DEVRE ARASINDA AYRILACAK" YORUMLARI VAR
Milliyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun performansı eleştirilirken, 23 yaşındaki oyunucunun Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından tercih edilmemesi 'devre arasında ayrılacak' yorumlarına neden oldu.
İSMAİL KARTAL'IN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe yönetimin 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nene'nin takımdaki geleceği için İsmail Kartal'dan gelecek rapora göre hareket edeceği ve Kartal'dan onay gelmesi halinde Nene için gelen teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.
PİYASA DEĞERİ
Her iki kanadın yanı sıra santfor pozisyonunda oynayabilen Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.