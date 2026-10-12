Torreira'dan Rafael Leao'ya mesaj!

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Rafael Leao'ya arkadaşından büyük destek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların atom karıncası Lucas Torreira, salı günü oynanacak Barcelona maçı öncesinde Portekizli yıldızı motive ediyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira Leao'ya "Böyle maçlar fırsat maçlarıdır. Kalitenden kimsenin şüphesi yok. Ancak Barcelona maçında atacağın gol ya da iyi performansla tüm her şey tersine döner" sözlerini sarf etti.
Torreira'nın sözleri sonrası Leao'nun çok mutlu olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
Milan'dan 38 milyon euro transfer ücretiyle transfer edilen Rafael Leao, Galatasaray formasıyla bu sezon 5 maçta görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.
Torreira'nın sözleri sonrası Leao'nun çok mutlu olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.
Milan'dan 38 milyon euro transfer ücretiyle transfer edilen Rafael Leao, Galatasaray formasıyla bu sezon 5 maçta görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.