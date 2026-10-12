Galatasaray - Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta salı günü oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.