Galatasaray'da kayıp iki yıldız!

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maç programı olan Galatasaray'da iki isim adeta unutuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çocukluk aşkı Galatasaray'a gelen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon şampiyonluk yaşamıştı. Geçen sezon ligde 24, toplamda ise 38 maçta forma giyen İlkay, iki gol ve dört asistle şampiyonluğa katkı sağlamıştı.
Ancak bu sezon ligde geride kalan yedi haftada İlkay, sadece ilk haftadaki Çorum maçında sonradan oyuna girerek altı dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" şeklinde cevap vermişti.
AYRILIK HABERLERİNE YALANLAMA
İlkay Gündoğan'ın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği gündeme geldi ancak deneyimli oyuncu, bu haberleri yalanladı. İlkay Gündoğan, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.
Kaan Ayhan da tıpkı İlkay gibi ilk haftadaki Çorum FK maçında son bir dakikada oyuna girdi ve sonrasında kulübeye çakıldı. İki oyuncu, ligde geride kalan yedi haftada toplam yedi dakika süre bulabildi.
Ancak bu sezon ligde geride kalan yedi haftada İlkay, sadece ilk haftadaki Çorum maçında sonradan oyuna girerek altı dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" şeklinde cevap vermişti.
AYRILIK HABERLERİNE YALANLAMA
İlkay Gündoğan'ın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği gündeme geldi ancak deneyimli oyuncu, bu haberleri yalanladı. İlkay Gündoğan, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.
Kaan Ayhan da tıpkı İlkay gibi ilk haftadaki Çorum FK maçında son bir dakikada oyuna girdi ve sonrasında kulübeye çakıldı. İki oyuncu, ligde geride kalan yedi haftada toplam yedi dakika süre bulabildi.