1.Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Ekim Salı:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur
14 Ekim Çarşamba:
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım
20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı
13 Ekim Salı:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur
14 Ekim Çarşamba:
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım
20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı