Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Damian Lillard ile arasındaki gerginliği geride bırakmak istediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haliburton, 2023 Sezon İçi Turnuvası'nın yarı finalinde Lillard'ın o dönem forma giydiği Milwaukee Bucks'a karşı bitime bir dakikadan az süre kala kritik bir üçlük kaydetmişti.
Genç yıldız, basketin ardından bileğine bakarak Lillard'ın kendisiyle özdeşleşen "Dame Time" sevincini taklit etmişti.
Haliburton, yakın zamanda katıldığı "The Zach Lowe Show" programında, bu olayın ardından Portland Trail Blazers'a dönen Lillard ile ilişkisinin bozulmasını değerlendirdi.
ESPN'in aktardığına göre Pacers yıldızı, şu ifadeleri kullandı:
"Sanırım en çok pişman olduğum şey, Dame ile ilişkimizin geldiği nokta. Çünkü kariyerimin başlarında, özellikle de takas edildiğimde beni sık sık arayıp nasıl olduğumu soran biriydi."
Haliburton, 2022 yılında Sacramento Kings'ten Indiana Pacers'a takas edilmişti.
Her iki oyuncu da 2025 play-off'larında yaşadıkları aşil tendonu yırtıkları nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdı.
Haliburton, NBA Finalleri'nin yedinci maçında sakatlanırken Lillard, Bucks'ın Pacers ile oynadığı ilk tur serisinin dördüncü maçında aynı sakatlığı yaşamıştı.
İki oyuncu da sağlıklarına kavuşarak hazırlık maçlarında yeniden forma giymeye başladı.
Haliburton, daha önce Portland'a giderek Lillard ile görüşmeyi planladığını ancak zona geçirmesi nedeniyle ziyareti iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.
26 yaşındaki oyuncu, hayatının büyük bölümünde Lillard'ı örnek aldığını belirterek en azından yeniden sıcak bir iletişim kurabileceklerini umduğunu dile getirdi:
"Onunla konuşmayı çok isterim çünkü bu meselenin gereğinden fazla büyüdüğünü düşünüyorum.
Sorumluluğu bana yükleyin. Gençtim, o anın heyecanına kapılmıştım ve eğleniyordum ama muhtemelen biraz fazla ileri gittim. Sonrasında da yaşananlar yaşandı."
Pacers, 17 Aralık'ta Trail Blazers'ı ağırlayacak. İki takım, 18 Şubat'ta ise Portland'da yeniden karşı karşıya gelecek.
Genç yıldız, basketin ardından bileğine bakarak Lillard'ın kendisiyle özdeşleşen "Dame Time" sevincini taklit etmişti.
Haliburton, yakın zamanda katıldığı "The Zach Lowe Show" programında, bu olayın ardından Portland Trail Blazers'a dönen Lillard ile ilişkisinin bozulmasını değerlendirdi.
ESPN'in aktardığına göre Pacers yıldızı, şu ifadeleri kullandı:
"Sanırım en çok pişman olduğum şey, Dame ile ilişkimizin geldiği nokta. Çünkü kariyerimin başlarında, özellikle de takas edildiğimde beni sık sık arayıp nasıl olduğumu soran biriydi."
Haliburton, 2022 yılında Sacramento Kings'ten Indiana Pacers'a takas edilmişti.
Her iki oyuncu da 2025 play-off'larında yaşadıkları aşil tendonu yırtıkları nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırdı.
Haliburton, NBA Finalleri'nin yedinci maçında sakatlanırken Lillard, Bucks'ın Pacers ile oynadığı ilk tur serisinin dördüncü maçında aynı sakatlığı yaşamıştı.
İki oyuncu da sağlıklarına kavuşarak hazırlık maçlarında yeniden forma giymeye başladı.
Haliburton, daha önce Portland'a giderek Lillard ile görüşmeyi planladığını ancak zona geçirmesi nedeniyle ziyareti iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.
26 yaşındaki oyuncu, hayatının büyük bölümünde Lillard'ı örnek aldığını belirterek en azından yeniden sıcak bir iletişim kurabileceklerini umduğunu dile getirdi:
"Onunla konuşmayı çok isterim çünkü bu meselenin gereğinden fazla büyüdüğünü düşünüyorum.
Sorumluluğu bana yükleyin. Gençtim, o anın heyecanına kapılmıştım ve eğleniyordum ama muhtemelen biraz fazla ileri gittim. Sonrasında da yaşananlar yaşandı."
Pacers, 17 Aralık'ta Trail Blazers'ı ağırlayacak. İki takım, 18 Şubat'ta ise Portland'da yeniden karşı karşıya gelecek.