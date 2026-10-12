Yine umut yine hüzün: 13 yıldır değişmeyen döngü!

Manchester United'da sezon öncesindeki iyimser hava kısa sürede dağıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne dönen İngiliz devin, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı sekiz maçta yalnızca iki galibiyet alabildi.
Premier Lig'de 13. sıraya gerileyen United, ligdeki ilk maçında yeni yükselen Hull City'ye kaybetti. Ipswich Town ve Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında kazanabilen ekip, Lig Kupası'na ise ilk turda veda etti.
Son olarak 10 kişi kalan Tottenham karşısında alınan beraberlik, hem takımın performansına hem de teknik direktör Michael Carrick'e yönelik baskıyı artırdı.
10 KİŞİLİK TOTTENHAM'A KARŞI FIRSAT KAÇTI
Yaklaşık üç haftalık maç arasının ardından Tottenham'ı ağırlayan Manchester United, beklenen reaksiyonu gösteremedi. Karşılaşmaya ligin son sırasında çıkan Londra ekibi, ilk yarıda daha hareketli ve etkili bir görüntü çizdi.
United, oyununda sınırlı bir toparlanma yaşamasına rağmen öne geçmeyi başardı. Rodrigo Bentancur'un kırmızı kartıyla rakibinin 10 kişi kalması da ev sahibi için önemli bir avantaj oluşturdu.
Ancak Carrick'in öğrencileri üstünlüğünü koruyamadı. Tottenham'ın beraberlik golünün ardından iki puan daha kaybeden United, hem devre arasında hem de maç sonunda taraftarlarının protestosuyla karşılaştı.
CARRICK: "ÇOK CAN ACITIYOR"
Maçın ardından tribünlerden yükselen tepkileri değerlendiren Carrick, yaşanan hayal kırıklığını anladığını söyledi.
İngiliz teknik adam, "Can acıtıyor. Çok can acıtıyor. Bunu yaşamak hoş değil. Bu kulübü herkes kadar önemsiyorum. Bazen fazla önemsediğimi bile söyleyebilirsiniz çünkü duygular taşabiliyor. Ama bunun kaynağı iyi niyet ve bu nedenle tepkileri anlıyorum." ifadelerini kullandı.
BİRKAÇ AYDA DEĞİŞEN TABLO
Carrick'in ocak ayında geçici olarak göreve gelmesiyle United'da farklı bir dönem başlamıştı. İngiliz ekibi, onun göreve başladığı tarihten 2025-26 sezonunun sonuna kadar Premier Lig'de en fazla puan toplayan takım oldu.
Bu performansın ardından ligi üçüncü bitiren United, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Mayıs ayında 2028'e kadar sözleşme imzalayan Carrick, taraftarların büyük kupalar için mücadele eden bir takım görmeyi hak ettiğini söylemişti.
The Athletic'in ağustos ayında yaptığı taraftar anketinde United destekçilerinin yüzde 87'si geleceğe iyimser baktığını belirtmişti. Yeni sezonun ilk sonuçları ise bu beklentilerin karşılığını vermedi.
FERGUSON SONRASI ARAYIŞ SÜRÜYOR
Manchester United'ın sıkıntıları yalnızca bu sezonla sınırlı değil. Son lig şampiyonluğunun üzerinden 13 yıl geçen kulüp, Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılığından bu yana kalıcı ve geçici görevlendirmeler dahil 11 farklı teknik direktörle çalıştı.
Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi deneyimli isimler, David Moyes, Erik ten Hag ve Ruben Amorim gibi farklı yaklaşımlara sahip teknik adamlar da United'ı eski istikrarına kavuşturamadı.
Carrick'in geçen sezonki başarısı bu arayışın sona erebileceği umudunu yaratmıştı. Ancak ekim ayına gelindiğinde United'da yeniden teknik direktör üzerindeki baskı konuşulmaya başladı.
SAHA DIŞINDA DA HUZUR YOK
Kulübün yönetim yapısı ve mali tercihleri de tartışılmaya devam ediyor. Glazer ailesinin 2005'te borçlanarak gerçekleştirdiği satın alma, United'a uzun yıllar süren borç ve faiz yükü getirdi.
2024'te azınlık hissedarı olarak kulübe katılan ve futbol operasyonlarının sorumluluğunu üstlenen Sir Jim Ratcliffe'in gelişi başlangıçta olumlu karşılandı. Ancak personel azaltımı, maliyet kesintileri ve transfer politikasına yönelik eleştiriler bu havanın kalıcı olmasını engelledi.
Yeni stat projesi üzerinde çalışmalar sürerken, taraftarların öncelikli beklentisi sahada daha güçlü ve istikrarlı bir takım görmek.
CITY TARTIŞMASI, UNITED'IN SORUNLARINI ÖRTMÜYOR
The Athletic'in analizinde, Manchester City hakkındaki mali kural ihlali kararı ve kulübün itiraz sürecinin United taraftarları üzerindeki etkisine de yer verildi. Ancak şehirdeki rakibe yönelik tartışmalar, United'ın kendi sezon başlangıcına ilişkin eleştirileri azaltmadı.
City ile geçmişte yaşanan şampiyonluk yarışlarını değerlendiren Carrick, "Bazı soruların yanıtı var, bazılarının yok. Benim de kendi sorularım var. Bu süreç beni farklı dönemlerde kişisel olarak etkiledi." dedi.
Olası bir kupa veya madalya değişikliğine ilişkin ise "Futbolda kazanma çabasının, duygusunun ve hissinin büyük bölümü o anda yaşanır. O anı geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Old Trafford'da geçmiş başarıların hatırası güçlü biçimde korunurken, taraftarların bugünkü talebi net: Manchester United'ın yeniden sonuç alan ve güven veren bir takıma dönüşmesi.
Premier Lig'de 13. sıraya gerileyen United, ligdeki ilk maçında yeni yükselen Hull City'ye kaybetti. Ipswich Town ve Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında kazanabilen ekip, Lig Kupası'na ise ilk turda veda etti.
Son olarak 10 kişi kalan Tottenham karşısında alınan beraberlik, hem takımın performansına hem de teknik direktör Michael Carrick'e yönelik baskıyı artırdı.
10 KİŞİLİK TOTTENHAM'A KARŞI FIRSAT KAÇTI
Yaklaşık üç haftalık maç arasının ardından Tottenham'ı ağırlayan Manchester United, beklenen reaksiyonu gösteremedi. Karşılaşmaya ligin son sırasında çıkan Londra ekibi, ilk yarıda daha hareketli ve etkili bir görüntü çizdi.
United, oyununda sınırlı bir toparlanma yaşamasına rağmen öne geçmeyi başardı. Rodrigo Bentancur'un kırmızı kartıyla rakibinin 10 kişi kalması da ev sahibi için önemli bir avantaj oluşturdu.
Ancak Carrick'in öğrencileri üstünlüğünü koruyamadı. Tottenham'ın beraberlik golünün ardından iki puan daha kaybeden United, hem devre arasında hem de maç sonunda taraftarlarının protestosuyla karşılaştı.
CARRICK: "ÇOK CAN ACITIYOR"
Maçın ardından tribünlerden yükselen tepkileri değerlendiren Carrick, yaşanan hayal kırıklığını anladığını söyledi.
İngiliz teknik adam, "Can acıtıyor. Çok can acıtıyor. Bunu yaşamak hoş değil. Bu kulübü herkes kadar önemsiyorum. Bazen fazla önemsediğimi bile söyleyebilirsiniz çünkü duygular taşabiliyor. Ama bunun kaynağı iyi niyet ve bu nedenle tepkileri anlıyorum." ifadelerini kullandı.
BİRKAÇ AYDA DEĞİŞEN TABLO
Carrick'in ocak ayında geçici olarak göreve gelmesiyle United'da farklı bir dönem başlamıştı. İngiliz ekibi, onun göreve başladığı tarihten 2025-26 sezonunun sonuna kadar Premier Lig'de en fazla puan toplayan takım oldu.
Bu performansın ardından ligi üçüncü bitiren United, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Mayıs ayında 2028'e kadar sözleşme imzalayan Carrick, taraftarların büyük kupalar için mücadele eden bir takım görmeyi hak ettiğini söylemişti.
The Athletic'in ağustos ayında yaptığı taraftar anketinde United destekçilerinin yüzde 87'si geleceğe iyimser baktığını belirtmişti. Yeni sezonun ilk sonuçları ise bu beklentilerin karşılığını vermedi.
FERGUSON SONRASI ARAYIŞ SÜRÜYOR
Manchester United'ın sıkıntıları yalnızca bu sezonla sınırlı değil. Son lig şampiyonluğunun üzerinden 13 yıl geçen kulüp, Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılığından bu yana kalıcı ve geçici görevlendirmeler dahil 11 farklı teknik direktörle çalıştı.
Louis van Gaal ve Jose Mourinho gibi deneyimli isimler, David Moyes, Erik ten Hag ve Ruben Amorim gibi farklı yaklaşımlara sahip teknik adamlar da United'ı eski istikrarına kavuşturamadı.
Carrick'in geçen sezonki başarısı bu arayışın sona erebileceği umudunu yaratmıştı. Ancak ekim ayına gelindiğinde United'da yeniden teknik direktör üzerindeki baskı konuşulmaya başladı.
SAHA DIŞINDA DA HUZUR YOK
Kulübün yönetim yapısı ve mali tercihleri de tartışılmaya devam ediyor. Glazer ailesinin 2005'te borçlanarak gerçekleştirdiği satın alma, United'a uzun yıllar süren borç ve faiz yükü getirdi.
2024'te azınlık hissedarı olarak kulübe katılan ve futbol operasyonlarının sorumluluğunu üstlenen Sir Jim Ratcliffe'in gelişi başlangıçta olumlu karşılandı. Ancak personel azaltımı, maliyet kesintileri ve transfer politikasına yönelik eleştiriler bu havanın kalıcı olmasını engelledi.
Yeni stat projesi üzerinde çalışmalar sürerken, taraftarların öncelikli beklentisi sahada daha güçlü ve istikrarlı bir takım görmek.
CITY TARTIŞMASI, UNITED'IN SORUNLARINI ÖRTMÜYOR
The Athletic'in analizinde, Manchester City hakkındaki mali kural ihlali kararı ve kulübün itiraz sürecinin United taraftarları üzerindeki etkisine de yer verildi. Ancak şehirdeki rakibe yönelik tartışmalar, United'ın kendi sezon başlangıcına ilişkin eleştirileri azaltmadı.
City ile geçmişte yaşanan şampiyonluk yarışlarını değerlendiren Carrick, "Bazı soruların yanıtı var, bazılarının yok. Benim de kendi sorularım var. Bu süreç beni farklı dönemlerde kişisel olarak etkiledi." dedi.
Olası bir kupa veya madalya değişikliğine ilişkin ise "Futbolda kazanma çabasının, duygusunun ve hissinin büyük bölümü o anda yaşanır. O anı geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Old Trafford'da geçmiş başarıların hatırası güçlü biçimde korunurken, taraftarların bugünkü talebi net: Manchester United'ın yeniden sonuç alan ve güven veren bir takıma dönüşmesi.