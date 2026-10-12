Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya konuk

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında 13 Ekim Salı günü Slovenya'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.