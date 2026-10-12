A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya konuk

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında 13 Ekim Salı günü Slovenya'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.
Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.
Ay-yıldızlı takım, turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.
Türkiye, rakibini mağlup etmesi halinde play-off 2. turuna yükselecek.