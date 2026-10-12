New York Knicks yıldızı Karl-Anthony Towns, yeni sezon başlamadan önce sözleşme uzatmasına imza atamayacak olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten James Edwards III'ün aktardığına göre altı kez All-Star seçilen oyuncu, pazar günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bunu ben de yeni öğrendim. En hafif tabirle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum.
Açık olan şeyi söyleyelim: Bu bir iş. Ama bizim sahada da halletmemiz gereken işler var."
Towns, Knicks'in perşembe günü yaptığı ve "sezonun ilerleyen dönemine kadar sözleşme uzatma görüşmeleri yürütülmeyeceğini" belirttiği açıklamaya yanıt verdi.
Yıldız uzun, dört yıllığına 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına hak kazanabiliyor. Ancak ESPN'den Shams Charania, son şampiyon Knicks'in son teklifinin dört yıl için yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu bildirmişti.
30 yaşındaki oyuncu, antrenman kampının başlangıcında da sezon öncesinde yeni bir sözleşme alabileceğine ilişkin şüphelerini dile getirmiş ve "Bu durumda kendimi rahat hissetmem mümkün değil" demişti.
Towns, bu sezon 57 milyon dolar kazanacak. Sözleşmesinde 2027-28 sezonu için de 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Knicks'te Josh Hart, Miles McBride ve Tyler Kolek de bu yıl sözleşme uzatmasına imza atabilecek oyuncular arasında yer alıyor.
Kulübün sahibi James Dolan, daha önce yaptığı açıklamada Knicks'in ağır kısıtlamalar getiren ikinci maaş eşiğini aşmayacağını belirtmişti.
"Bunu ben de yeni öğrendim. En hafif tabirle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum.
Açık olan şeyi söyleyelim: Bu bir iş. Ama bizim sahada da halletmemiz gereken işler var."
Towns, Knicks'in perşembe günü yaptığı ve "sezonun ilerleyen dönemine kadar sözleşme uzatma görüşmeleri yürütülmeyeceğini" belirttiği açıklamaya yanıt verdi.
Yıldız uzun, dört yıllığına 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına hak kazanabiliyor. Ancak ESPN'den Shams Charania, son şampiyon Knicks'in son teklifinin dört yıl için yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu bildirmişti.
30 yaşındaki oyuncu, antrenman kampının başlangıcında da sezon öncesinde yeni bir sözleşme alabileceğine ilişkin şüphelerini dile getirmiş ve "Bu durumda kendimi rahat hissetmem mümkün değil" demişti.
Towns, bu sezon 57 milyon dolar kazanacak. Sözleşmesinde 2027-28 sezonu için de 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Knicks'te Josh Hart, Miles McBride ve Tyler Kolek de bu yıl sözleşme uzatmasına imza atabilecek oyuncular arasında yer alıyor.
Kulübün sahibi James Dolan, daha önce yaptığı açıklamada Knicks'in ağır kısıtlamalar getiren ikinci maaş eşiğini aşmayacağını belirtmişti.