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Fenerbahçe Tarfin, Zalgiris'i ağırlıyor

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de salı günü Zalgiris'i konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, Zalgiris'i ağırlıyor
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'ded 5. haftasında salı günü Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu.

Zalgiris, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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