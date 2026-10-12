Galatasaray'ın referansı Liverpool!

Kasımpaşa engelini 10 kişi kalmasına rağmen hasarsız atlatan Galatasaray, rotasını salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu Barcelona maçına çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REFERANSI LIVERPOOL MAÇLARI
Sarı-kırmızılı takımın, İspanyol devi karşısında elindeki en değerli taktik referanslardan biri geçen sezon İstanbul'da iki kez devirdiği Liverpool maçları olacak.
Devler arenasında lig aşamasında sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında 16. dakikada Victor Osimhen'in attığı erken golle hem moral gücünü artırdı hem de 12. adam olan tribünlerin ateşini oyuna soktu. İngilizler, topa daha fazla sahip olmasına rağmen Cimbom kompakt savunmasını korudu.
İKİ KEZ NAKAVT
Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina kusursuza yakın oynadı. Osimhen'in hücumdaki enerjisi ve korkutucu baskısı, kanatlarda da Yunus Akgün ve Barış Alper'in merkeze ve beklere yardımı rakibin silahlarını etkisizleştirdi. Son 16 turundaki ilk maçta ise sarı-kırmızılılar, Lemina'nın 16. dakikada ağları sarsmasıyla skoru buldu. Benzer oyun formatını müthiş bir taktik disiplin ve mücadele gücüyle sergiledi. İngilizler, Rams Park'tan yine çıkamadı. Böylesine güçlü ekipler karşısında ilk golü bulmak planının sonu değil, ikinci aşamanın anahtarı rolünde. Sarı- kırmızılılar, savunma hattının önünde ve ceza sahasında alanları mümkün olduğunca daralttı. Cesur, sabırlı ve disiplinli oyunuyla İngiliz şampiyonunu iki kez nakavt etti.
OSIMHEN'İN AKLI SAHADA
Sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında sahaya çıkan ve ısınmasını yapan Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. Nijeryalı oyuncu kendisini test etme imkanı bulduğu Kasımpaşa müsabakasında son golde Lemina'ya da asist yaparken Katalan ekibine karşı geri sayıma geçti. Bugün (Pazartesi) yapılacak son idmanda bir kez daha durumu incelenecek olan tecrübeli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta takımını yanlız bırakmamak için büyük bir özveri gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı takımın, İspanyol devi karşısında elindeki en değerli taktik referanslardan biri geçen sezon İstanbul'da iki kez devirdiği Liverpool maçları olacak.
Devler arenasında lig aşamasında sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında 16. dakikada Victor Osimhen'in attığı erken golle hem moral gücünü artırdı hem de 12. adam olan tribünlerin ateşini oyuna soktu. İngilizler, topa daha fazla sahip olmasına rağmen Cimbom kompakt savunmasını korudu.
İKİ KEZ NAKAVT
Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina kusursuza yakın oynadı. Osimhen'in hücumdaki enerjisi ve korkutucu baskısı, kanatlarda da Yunus Akgün ve Barış Alper'in merkeze ve beklere yardımı rakibin silahlarını etkisizleştirdi. Son 16 turundaki ilk maçta ise sarı-kırmızılılar, Lemina'nın 16. dakikada ağları sarsmasıyla skoru buldu. Benzer oyun formatını müthiş bir taktik disiplin ve mücadele gücüyle sergiledi. İngilizler, Rams Park'tan yine çıkamadı. Böylesine güçlü ekipler karşısında ilk golü bulmak planının sonu değil, ikinci aşamanın anahtarı rolünde. Sarı- kırmızılılar, savunma hattının önünde ve ceza sahasında alanları mümkün olduğunca daralttı. Cesur, sabırlı ve disiplinli oyunuyla İngiliz şampiyonunu iki kez nakavt etti.
OSIMHEN'İN AKLI SAHADA
Sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında sahaya çıkan ve ısınmasını yapan Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. Nijeryalı oyuncu kendisini test etme imkanı bulduğu Kasımpaşa müsabakasında son golde Lemina'ya da asist yaparken Katalan ekibine karşı geri sayıma geçti. Bugün (Pazartesi) yapılacak son idmanda bir kez daha durumu incelenecek olan tecrübeli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta takımını yanlız bırakmamak için büyük bir özveri gerçekleştirecek.