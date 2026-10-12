Arda Turan'dan A Milli Takım için açıklama!

Milli takımda yeni teknik direktör için yönetim kurulu, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.
Geçtiğimiz günlerdeki toplantıda Türk hoca olarak sadece Arda Turan masaya geldi ve eski milli yıldıza teklif yapılması kararlaştırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KULÜBÜM AYRILMAMI İSTEMEZ AMA..."
Cuma günü Shakhtar'ın başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü ise özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesi ile görüşen Turan, Milli Takım için de değerlendirmede bulundu.
Arda Turan'ın ilk temasta "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği öğrenildi.
TFF: "SHAKHTAR'I DA ÇALIŞTIRABİLİRSİN"
TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Turan'a iletildi.
39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği bildirildi. Arda Turan, kulübüyle görüştükten sonra net kararını TFF'ye iletecek.
ARDA TURAN OLMAZSA ROTA YABANCI
TFF'nin Arda Turan'dan istediği sonucu alamazsa yabancı teknik direktörlere yöneleceği vurgulandı.
Federasyonun listesinde başka bir yerli adayın bulunmadığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerdeki toplantıda Türk hoca olarak sadece Arda Turan masaya geldi ve eski milli yıldıza teklif yapılması kararlaştırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KULÜBÜM AYRILMAMI İSTEMEZ AMA..."
Cuma günü Shakhtar'ın başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü ise özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesi ile görüşen Turan, Milli Takım için de değerlendirmede bulundu.
Arda Turan'ın ilk temasta "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği öğrenildi.
TFF: "SHAKHTAR'I DA ÇALIŞTIRABİLİRSİN"
TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Turan'a iletildi.
39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği bildirildi. Arda Turan, kulübüyle görüştükten sonra net kararını TFF'ye iletecek.
ARDA TURAN OLMAZSA ROTA YABANCI
TFF'nin Arda Turan'dan istediği sonucu alamazsa yabancı teknik direktörlere yöneleceği vurgulandı.
Federasyonun listesinde başka bir yerli adayın bulunmadığı belirtildi.