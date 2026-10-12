TFF'de neler yaşandı?

TFF Yönetim Kurulu, cuma günü olağanüstü toplandı. Bu toplatıda TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirten Otyakmaz, "Biz de devam etmenin anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa kararı verdik. Ben istifa ettim. Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Geride kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde TFF'de yaşanan bu gelişmeleri değerlendirdi.
İşte Gökçe'nin yazısı:
"TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, akraba kayırmacılığı ve hakem camiasının kendisini yorduğunu söylüyordu."
"TOPLUCA İSTİFA EDELİM"
"TFF, Hacıosmanoğlu döneminin en ağır topunu, Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı kaybetti. TFF yönetim kurulunun Cuma günü yaptığı toplantıda Otyakmaz söz alarak "Topluca istifa edelim. Görevi bırakmaya hazır olduğumuzu gösterelim. Kulüpler Birliği 'Bu zor süreçte devam edin, sorunlar çözülsün, Haziran'da gidersiniz! derse, devam ederiz" dedi. Cuma günkü toplantıda görüşünü tekrarladı. Israr etti. Başkan Hacıosmanoğlu'nun işbaşında kalmakta "kararlı" olduğunu görünce masadan kalktı."
"SABIRLA BEKLEMENİN SONU"
"Bu kopuş, uzun süredir sabırla beklemenin sonu oldu. Otyakmaz, TFF Başkanı'nın, "esastan konularda" üyelere danıştığını, toplantı gündemine uyduğunu ve doğru kararlar alındığını anlatıyordu. Ama "usulden" rahatsız olduğu yanlışlar vardı. Nepotizm gibi… TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeğeni Abdullah Ayaz'ı 'güvendiği adam' olarak genel sekreterliğe getirdi. Günlük yönetimde başkanın 'benmerkezci' yaklaşımları, ayak üstü aldığı kararlar ya da takındığı tutum, sabırla geçiştiriliyordu."
"MHK Başkanı'nın tutuklanmasından sonra asıl sarsıntı yaratan olay, Hacıosmaoğlu'nun "gözdesi" olarak bilinen ve 6 derbi maçından 4'ünde düdük çalan Yasin Kol'un şike ve bahis iddialarıyla tutuklanması oldu. Otyakmaz iş başındayken, yakın çevresine hakem camiasının pek de güvenilir olmadığını anlatıyordu. İçki içenler, pusulayı şaşıranlar, günlük konuşmalarında sıkça küfür edenler, kavga çıkaranlar o camianın içinde sesleri en çok yükselenlerdi. Sivasspor'daki başkanlık yıllarında bu camianın arka planında olan biten çok olaya tanık olmuş, adeta pişmişti."
"SIK GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN YAZDIM"
"Otyakmaz'la sıkça görüştüğüm için yazdım. Evine çekilip ailesiyle ihmal edilmiş iş hayatına sıcak bir dönüş yapmak istiyordu. Çocuklarını çok iyi okullarda, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde okutmuş, başarılı kariyer dönemine yetiştirmişti."
"Fetö örgütünün fesatlığıyla yaşanan 3 Temmuz sürecinde şike iddiasıyla yargılanıp aklanmıştı. Yorgundu ve futbola uzak durmak istiyordu. TFF Başkanlığı elbette onurlu bir görevdi. Teveccüh olursa… Otyakmaz futbola yaklaşabilirdi."
Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde TFF'de yaşanan bu gelişmeleri değerlendirdi.
İşte Gökçe'nin yazısı:
"TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, akraba kayırmacılığı ve hakem camiasının kendisini yorduğunu söylüyordu."
"TOPLUCA İSTİFA EDELİM"
"TFF, Hacıosmanoğlu döneminin en ağır topunu, Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı kaybetti. TFF yönetim kurulunun Cuma günü yaptığı toplantıda Otyakmaz söz alarak "Topluca istifa edelim. Görevi bırakmaya hazır olduğumuzu gösterelim. Kulüpler Birliği 'Bu zor süreçte devam edin, sorunlar çözülsün, Haziran'da gidersiniz! derse, devam ederiz" dedi. Cuma günkü toplantıda görüşünü tekrarladı. Israr etti. Başkan Hacıosmanoğlu'nun işbaşında kalmakta "kararlı" olduğunu görünce masadan kalktı."
"SABIRLA BEKLEMENİN SONU"
"Bu kopuş, uzun süredir sabırla beklemenin sonu oldu. Otyakmaz, TFF Başkanı'nın, "esastan konularda" üyelere danıştığını, toplantı gündemine uyduğunu ve doğru kararlar alındığını anlatıyordu. Ama "usulden" rahatsız olduğu yanlışlar vardı. Nepotizm gibi… TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeğeni Abdullah Ayaz'ı 'güvendiği adam' olarak genel sekreterliğe getirdi. Günlük yönetimde başkanın 'benmerkezci' yaklaşımları, ayak üstü aldığı kararlar ya da takındığı tutum, sabırla geçiştiriliyordu."
"MHK Başkanı'nın tutuklanmasından sonra asıl sarsıntı yaratan olay, Hacıosmaoğlu'nun "gözdesi" olarak bilinen ve 6 derbi maçından 4'ünde düdük çalan Yasin Kol'un şike ve bahis iddialarıyla tutuklanması oldu. Otyakmaz iş başındayken, yakın çevresine hakem camiasının pek de güvenilir olmadığını anlatıyordu. İçki içenler, pusulayı şaşıranlar, günlük konuşmalarında sıkça küfür edenler, kavga çıkaranlar o camianın içinde sesleri en çok yükselenlerdi. Sivasspor'daki başkanlık yıllarında bu camianın arka planında olan biten çok olaya tanık olmuş, adeta pişmişti."
"SIK GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN YAZDIM"
"Otyakmaz'la sıkça görüştüğüm için yazdım. Evine çekilip ailesiyle ihmal edilmiş iş hayatına sıcak bir dönüş yapmak istiyordu. Çocuklarını çok iyi okullarda, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde okutmuş, başarılı kariyer dönemine yetiştirmişti."
"Fetö örgütünün fesatlığıyla yaşanan 3 Temmuz sürecinde şike iddiasıyla yargılanıp aklanmıştı. Yorgundu ve futbola uzak durmak istiyordu. TFF Başkanlığı elbette onurlu bir görevdi. Teveccüh olursa… Otyakmaz futbola yaklaşabilirdi."