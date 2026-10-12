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Galatasaray'da Barcelona 11'i netleşiyor

Galatasaray'da Barcelona oynanacak maçın ilk 11'i netleşiyor. Okan Buruk, Barcelona karşısında en uçta Victor Osimhen'e forma verecek. Barış Alper Yılmaz'ın ise yine sağ bekte oynaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 07:54
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barcelona 11'i netleşiyor
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Şampiyonlar Ligi'nde salı Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAĞ BEK BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılı teknik adamın, Kasımpaşa maçındaki sağ bek performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ı Katalan ekibi karşısında da aynı bölgede değerlendireceği belirtildi. Sallai'nin iyileşmesine rağmen Barış'ın form durumu ve Macar futbolcunun sakatlıktan yeni çıkmış olmasının bu tercihte etkili olduğu ifade edildi.

SAVUNMA MERKEZİ DEĞİŞMİYOR

Savunmanın merkezinde her zaman olduğu gibi Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın görev yapacağı, sol bekte ise Ismail Jakobs'un forma giyeceği belirtildi. Kasımpaşa maçına yedek başlayan ve sonradan oyuna girerek olumlu bir görüntü sergileyen Mario Lemina'nın, Barcelona karşısında Lucas Torreira ile birlikte orta sahada görev yapacağı öğrenildi.

HÜCUM HATTI NETLEŞTİ

Galatasaray'da hücum hattında görev alacak isimler de büyük ölçüde netleşti. Sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta ise Rafael Leao forma giyecek. Kasımpaşa maçının başarılı isimleri arasında yer alan Aleksey Batrakov'un 10 numara pozisyonunda görev yapacağı belirtildi.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen ise Barcelona karşısında takımın en önemli gol silahı olarak en uçta yer alacak.  

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