Orkun Kökçü'den ligde 2. gol!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOPLAMDA 5 GOLE ULAŞTI
Bu sezon ligdeki ilk golünü Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da oynanan maçta kaydeden Orkun Kökçü, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı.
Avrupa kupalarında Midtjylland karşısında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol atan milli futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.
Bu sezon ligdeki ilk golünü Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır'da oynanan maçta kaydeden Orkun Kökçü, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı.
Avrupa kupalarında Midtjylland karşısında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol atan milli futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.