Messi'nin listesinde tek Türk: Can Uzun!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, geleceğin futbol yıldızları arasında gösterdiği isimleri açıkladı. Bir spor markası için hazırlanan 10 kişilik listede, A Milli Takım forması giyen Can Uzun da yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTEDEKİ TEK TÜRK CAN UZUN
39 yaşındaki Messi'nin belirlediği listede Can Uzun, Türkiye'yi temsil eden tek futbolcu oldu. Genç oyuncu, uluslararası futbolun gelecekte öne çıkması beklenen isimleri arasında gösterildi.
Messi'nin listesinde Can Uzun'un yanı sıra Chloe Sarwie, Gilberto Mora, Giovanna Waksman, Jesus Rodriguez, Kees Smit, Lotta Wrede, Max Dowman, Tomas Aranda ve Zavier Gozo yer aldı.
39 yaşındaki Messi'nin belirlediği listede Can Uzun, Türkiye'yi temsil eden tek futbolcu oldu. Genç oyuncu, uluslararası futbolun gelecekte öne çıkması beklenen isimleri arasında gösterildi.
Messi'nin listesinde Can Uzun'un yanı sıra Chloe Sarwie, Gilberto Mora, Giovanna Waksman, Jesus Rodriguez, Kees Smit, Lotta Wrede, Max Dowman, Tomas Aranda ve Zavier Gozo yer aldı.