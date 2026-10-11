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Messi'nin listesinde tek Türk: Can Uzun!

Lionel Messi, bir spor markası için hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesine A Milli Takım'ın genç futbolcusu Can Uzun'u da dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 19:55
Messi'nin listesinde tek Türk: Can Uzun!
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, geleceğin futbol yıldızları arasında gösterdiği isimleri açıkladı. Bir spor markası için hazırlanan 10 kişilik listede, A Milli Takım forması giyen Can Uzun da yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LİSTEDEKİ TEK TÜRK CAN UZUN

39 yaşındaki Messi'nin belirlediği listede Can Uzun, Türkiye'yi temsil eden tek futbolcu oldu. Genç oyuncu, uluslararası futbolun gelecekte öne çıkması beklenen isimleri arasında gösterildi.

Messi'nin listesinde Can Uzun'un yanı sıra Chloe Sarwie, Gilberto Mora, Giovanna Waksman, Jesus Rodriguez, Kees Smit, Lotta Wrede, Max Dowman, Tomas Aranda ve Zavier Gozo yer aldı.

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