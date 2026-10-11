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Dusan Vlahovic'ten rekoru için açıklama

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, ligdeki Kocaelispor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Dusan Vlahovic'ten rekoru için açıklama
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Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vlahovic, maç sonu, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz." dedi.

Kocaelispor maçında ağları havalandıran Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu oldu.

Rekoruyla ilgili gelen soruya cevap veren Sırp golcü, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" diye konuştu.

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