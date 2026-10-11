Beşiktaş'tan Kocaelispor'a geçit yok!

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligdeki başarılı performansını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı son 13 lig maçının 12'sinden galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON MAĞLUBİYET 1999'DA
Kocaelispor'a son olarak 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 mağlup olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Kocaelispor'a son olarak 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 mağlup olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.