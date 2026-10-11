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Beşiktaş'tan Kocaelispor'a geçit yok!

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 13 maçın 12'sini kazanırken bu süreçte yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Kocaelispor'a geçit yok!
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Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligdeki başarılı performansını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı son 13 lig maçının 12'sinden galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON MAĞLUBİYET 1999'DA

Kocaelispor'a son olarak 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 mağlup olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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