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Merih Demiral: "Suudi Arabistan benim ikinci evim"

Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırı için konuştu ve "Suudi Arabistan benim ikinci evim." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Merih Demiral: 'Suudi Arabistan benim ikinci evim'
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Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırıyla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan'da havalimanı vurulmuş ve 12 kişi ölmüş ve 309 kişi yaralanmıştı. Merih Demiral, bu saldırıyla ilgili, "Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Merih Demiral, "Evet, bu bir terör saldırısı, çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim." diye konuştu.

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