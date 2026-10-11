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Real Madrid - Villarreal maçında olaylar olaylar!

Real Madrid, 125 milyon Euro'luk transferi Yan Diomande'nin golüyle Villarreal'i 1-0 mağlup etti. 72. dakikada Vinicius'un attığı golün VAR ile iptal edilip kırmızı kart çıkması Bernabeu'da ortalığı karıştırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 23:58 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 00:03
Haber: Sporx.com
Real Madrid - Villarreal maçında olaylar olaylar!
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Arda Guler
Arda Guler
Real Madrid
İspanya La Liga'nıın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid'i öne geçiren golü 62. dakikada Yan Diomande kaydetti. Diomande'nin golü için başta ofsayt bayrağı kalksa da VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı.

Yaz transfer döneminde Leipzig'ten 125 milyon Euro'ya transfer edilen 19 yaşındaki Diomande, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

VINICIUS ATTI, MOURINHO SEVİNDİ
VAR UYARDI, GOL İPTAL OLDU, KIRMIZI KART ÇIKTI

Vinicius Junior, 71. dakikada fileleri havalandırdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius Junior'un golünden sonra sahaya girerek golü oyuncularıyla birlikte kutladı.

VAR uyarısının ardından Vinicius'un Nathan Saliba'nın saçını çektiği için kırmızı kart gördü ve gol iptal edildi.

Kırmızı kartın ardından Bernabeu'da hakem Isidro Diaz de Mera'ya büyük tepki gösterildi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Maçın ilk yarısında Real Madrid'den Jude Bellingham, Villarreal'den Veiga sarı kart gördü.

İkinci yarıda ise maç adeta çığrından çıktı. Real Madrid'de kulübede olmasına karşın Jose Mourinho ve Antonio Rüdiger sarı kart gördü. Ayrıca Konate ve Tchouameni de sarı kart gören futbolcular oldu.

Villarreal'de ise Pau Navarro, Mbappe'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

Ayrıca, Vinicius Junior da VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER ALKIŞ TOPLADI

Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Vinicius'u yedek bırakan Mourinho, Arda'yı sağ kanatta başladı. 52. dakikada Vinicius'un oyuna girmesiyle birlikte Arda, 10 numaraya geçti.

Milli yıldızımız, 77. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı ve maç boyunca gösterdiği performansla alkış topladı.

6 PUAN GERİDEN TAKİP

Bu galibiyetle birlikte puanını 18'e yükselten Real Madrid, Barcelona'yı 6 puan geriden takibini sürdürdü.

2 haftalık galibiyet serisi sona eren Villarreal, 8 puanda kaldı.

REAL'İN ZORLU FİKSTÜRÜ

Real Madrid, hafta içi Roma'ya konuk olduktan sonra pazar günü Sevilla'yı ağırlayacak.

Vilarreal ise önce Napoli'yi konuk edecek, ardından sahasında Elche ile karşılaşacak.

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