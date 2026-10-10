Beşiktaş, hentbolda farklı kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 24-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 45-28 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 6. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.
İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 45-28 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 6. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.