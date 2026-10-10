Beşiktaş, hentbolda farklı kazandı

Dün
BİTTİ
Samsunspor
0
Trabzonspor
3
Dün
BİTTİ
Rizespor
0
Fenerbahçe
3
Dün
BİTTİ
Gençlerbirliği
2
Amed Sportif
2
Dün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Erzurumspor
0
Dün
BİTTİ
Boluspor
0
Antalyaspor
1
Dün
BİTTİ
Iğdır FK
2
Batman Petrolspor
1
Dün
BİTTİ
Kayserispor
3
Manisa FK
2
Dün
BİTTİ
İstanbulspor
0
Esenler Erokspor
1
Dün
BİTTİ
Augsburg
2
Bayern Munih
2
Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Hamburger SV
3
Dün
BİTTİ
Mainz 05
3
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Paderborn
0
VfB Stuttgart
2
Dün
BİTTİ
Union Berlin
1
Elversberg
0
Dün
BİTTİ
RB Leipzig
6
E. Frankfurt
0
Dün
BİTTİ
Arsenal
2
Leeds United
1
Dün
BİTTİ
Aston Villa
2
Brentford
2
Dün
BİTTİ
Chelsea
5
Bournemouth
1
Dün
BİTTİ
Ipswich Town
2
Fulham
1
Dün
BİTTİ
Sunderland
0
Brighton
2
Dün
BİTTİ
M. United
1
Tottenham
1
CANLI
Rayo Vallecano
0
Athletic Bilbao
0
Dün
BİTTİ
Alaves
1
Atletico Madrid
2
Dün
BİTTİ
Barcelona
3
Getafe
0
Dün
BİTTİ
Real Madrid
1
Villarreal
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Genoa
2
Fiorentina
1
Dün
BİTTİ
Inter
3
Parma
0
Dün
BİTTİ
SSC Napoli
3
Frosinone
0
Dün
BİTTİ
Lille
1
Le Havre
0
Dün
BİTTİ
Brest
5
Angers
1
Dün
BİTTİ
Lorient
1
Paris FC
0
Dün
BİTTİ
AS Monaco
2
Toulouse
2
Dün
BİTTİ
PSG
3
Le Mans
1
Dün
BİTTİ
Go Ahead Eagles
3
S. Rotterdam
3
Dün
BİTTİ
Feyenoord
2
Alkmaar
0
Dün
BİTTİ
Fortuna Sittard
1
FC Twente
1
Dün
BİTTİ
Ajax
1
NEC Nijmegen
1
Dün
BİTTİ
Darmstadt
3
Energie Cottbus
1
Dün
BİTTİ
Magdeburg
3
Hannover 96
0
Dün
BİTTİ
Osnabrück
1
Dynamo Dresden
1
Dün
BİTTİ
Nürnberg
4
Wolfsburg
4
Dün
BİTTİ
Cercle Brugge
1
Anderlecht
2
Dün
BİTTİ
RAAL La Louviere
1
Club Brugge
4
Dün
BİTTİ
Genk
3
Kortrijk
0
Dün
BİTTİ
Zulte Waregem
0
Gent
2
Dün
BİTTİ
Grazer AK
0
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
WSG Tirol
1
Ried
2
Dün
BİTTİ
Austria Wien
0
Sturm Graz
2
Dün
BİTTİ
Servette
3
Sion
0
Dün
BİTTİ
FC Zürich
4
Thun
2
Dün
BİTTİ
Lugano
4
FC Luzern
0
Dün
BİTTİ
Maritimo
1
FC Porto
2
CANLI
72'
Academico de Viseu FC
1
Estoril
1
CANLI
75'
Casa Pia
0
Santa Clara
0
Dün
BİTTİ
FC Orenburg
4
Dynamo Makhachkala
0
Dün
BİTTİ
Fakel Voronej FK
0
Lokomotiv Moscow
5
Dün
BİTTİ
Samara
1
S. Moskova
1
Dün
BİTTİ
FC Krasnodar
2
Zenit St. Petersburg
3
Dün
BİTTİ
Charlton Athletic
1
Bristol City
1
Dün
BİTTİ
Swansea City
2
Norwich City
1
Dün
BİTTİ
West Bromwich
0
Birmingham City
1
Dün
BİTTİ
Blackburn Rovers
2
Cardiff City
1
Dün
BİTTİ
Bolton Wanderers
1
Stoke City
2
Dün
BİTTİ
Derby County
1
Wrexham
1
Dün
BİTTİ
Middlesbrough
1
Wolves
0
Dün
BİTTİ
Preston North End
0
Millwall
1
Dün
BİTTİ
Sheffield United
3
Lincoln City
0
Dün
BİTTİ
Watford
0
Burnley
4

Beşiktaş, hentbolda farklı kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'nde Beşiktş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 22:44
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, hentbolda farklı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 24-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 45-28 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 6. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.