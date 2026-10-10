Emlak Konut, OGM Ormanspor'u 16 sayı farkla geçti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 94-78 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Orkun Yurttaş, Aygün Akgül, Melih Eren
OGM Ormanspor: Merve Arı 5, Heal 18, Cooks 12, Kübra Erat 4, Anigwe 25, Banu Şimşek, Brown 8, Derin Yaya 6
Emlak Konut: Nehir UIufer 10, Akpanah 19, Ceren Akpınar 6, Allen 15, Mavunga 35, Asya Ülker, Zeynep Çelik 2, Lelik 7
1. Periyot: 21-30
Devre: 38-56
3. Periyot: 58-69
Hakemler: Orkun Yurttaş, Aygün Akgül, Melih Eren
OGM Ormanspor: Merve Arı 5, Heal 18, Cooks 12, Kübra Erat 4, Anigwe 25, Banu Şimşek, Brown 8, Derin Yaya 6
Emlak Konut: Nehir UIufer 10, Akpanah 19, Ceren Akpınar 6, Allen 15, Mavunga 35, Asya Ülker, Zeynep Çelik 2, Lelik 7
1. Periyot: 21-30
Devre: 38-56
3. Periyot: 58-69