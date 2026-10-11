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Milli sporcu Ayhancan Güven, Indy 8 Saat yarışını birinci tamamladı

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de düzenlenen Intercontinental GT Challenge sezonunun final ayağı Indy 8 Saat yarışında birinciliğe ulaştı. GMG Racing adına mücadele eden Güven, takım arkadaşları Riccardo Pera ve Kyle Washington ile birlikte zafere ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli sporcu Ayhancan Güven, Indy 8 Saat yarışını birinci tamamladı
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat yarışını, takım arkadaşlarıyla birlikte birinci sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de dünyanın köklü motor sporları merkezlerinden Indianapolis Motor Speedway'de düzenlenen Indy 8 Saat yarışında GMG Racing adına Pro-Am kategorisinde mücadele etti.

Ayhancan, 32 numaralı Porsche 911 GT3-R EVO aracında İtalyan sürücü Riccardo Pera ve ABD'li pilot Kyle Washington ile direksiyonu paylaştı.

Milli otomobil sporcusu, ABD'deki yarışta ekip arkadaşlarıyla birlikte damalı bayrağı birinci geçmeyi başardı.

ABD'de 27 araçla gerçekleştirilen Indy 8 Saat yarışını, McLaren 720S GT3 EVO ekibi Todd Coleman, Aaron Telitz, Thomas Fleming ikinci sırada, BMW M4 GT3 EVO aracıyla yarışan Justin Rothberg, Connor De Phillippi ve Robby Foley ekibi de üçüncü sırada noktaladı.

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