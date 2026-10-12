Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin maçında düdük çalacak hakem belli oldu. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapacak.
KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE
Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin üç karşılaşmasını yönetti. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı.
Fenerbahçe, Kruzliak yönetiminde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, 16 Şubat 2017'de Krasnodar'a dış sahada 1-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, 26 Ağustos 2021'de ise HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti.
KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE
Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin üç karşılaşmasını yönetti. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı.
Fenerbahçe, Kruzliak yönetiminde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, 16 Şubat 2017'de Krasnodar'a dış sahada 1-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, 26 Ağustos 2021'de ise HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti.