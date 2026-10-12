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Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Aston Villa - Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 11:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin maçında düdük çalacak hakem belli oldu. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapacak.

KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE

Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin üç karşılaşmasını yönetti. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Fenerbahçe, Kruzliak yönetiminde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, 16 Şubat 2017'de Krasnodar'a dış sahada 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, 26 Ağustos 2021'de ise HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti.

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