Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

Tayfur Bingöl: "Beşiktaşlılar penaltı değil dedi"

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, ligdeki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tayfur Bingöl: 'Beşiktaşlılar penaltı değil dedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, ligdeki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya teşekkür ederiz, bizi çok iyi hazırladı. Beşiktaş'a sahada alan vermedik. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli oyuncu, "Benim bir penaltı pozisyonum var, Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuşunca 'penaltı değil' dediler. Çünkü ikili mücadele; daha sağlıklı karar verilmesi gerekiyor. İnsan bu hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz." diye konuştu.

Tayfur Bingöl, "Puan kaybı oldu ama oynadığımız oyun gelecek adına umut veriyor." dedi.  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.