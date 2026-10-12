Barcelona, Galatasaray kadrosunu açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, salı günü sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona, Galatasaray maçı öncesi kadrosunu açıkladı. Katalan ekibinde sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Raphinha, Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.
Barcelona'da Raphinha dışında İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da Galatasaray kafilesinde yer almadı.
Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu:
Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.
Savunmacılar: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric.
Orta Sahalar: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal.
Hücumcular: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim.
Barcelona'da Raphinha dışında İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da Galatasaray kafilesinde yer almadı.
Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu:
Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.
Savunmacılar: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric.
Orta Sahalar: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal.
Hücumcular: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim.