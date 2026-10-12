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TFF'den Anthony Taylor kararı!

Anthony Taylor, sezon sonuna kadar MHK başkanlığı görevine devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 11:44
Haber: Sporx.com
TFF'den Anthony Taylor kararı!
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TFF'den Merkez Hakem Kurulu için Anthony Taylor kararı geldi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de 7. hafta maçları için hakem atamalarını gerçekleştiren Taylor, MHK Başkanlığı görevini sürdürecek.

HT Spor'da yer alan habere göre, Anthony Taylor, sezon sonuna kadar MHK'daki görevine devam edecek. Eski hakem Alan Snoddy de Taylor ile birlikte görev yapacak. Bu sezon hakem yönetiminden bu iki isim sorumlu olacak.

İngiliz Futbol Federasyonu'nun da Anthony Taylor konusunda planları vardı ancak karşılıklı bir iyi niyet anlaşmasıyla Anthony Taylor Türkiye'de görev yapacak.

MHK'NİN AÇIKLAMASI

MHK, 7. hafta maçları öncesi atamalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

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