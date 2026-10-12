Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

Galatasaray'dan İspanyol takımlarına karşı kötü tablo!

Galatasaray, Barcelona maçıyla birlikte İspanyol ekiplerine karşı 37. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan İspanyol takımlarına karşı kötü tablo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında salı günü Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

Barcelona'ya karşı tek galibiyeti var

Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı.

İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.

Barcelona'nın Türk takımlarına karşı performansı

Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.

İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.

İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.

İspanyol takımlarıyla maçlar

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:


Sezon

 Rakip

 Organizasyon

 Tur

 İlk maç sonucu (GS-Rakip)

 İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974

 AtleticoMadrid

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 1. tur

 0-0

 0-1 (D)
1993-1994

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 0-0

 0-3 (D)
1994-1995

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 1-2 (D)

 2-1
1998-1999

 Athletic Bilbao

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 2-1

 0-1 (D)
1999-2000

 Real Mallorca

 UEFA Kupası

 Çeyrek Final

 4-1 (D)

 2-1
2000

 Real Madrid

 UEFA Süper Kupa

 Final

 2-1

  
2000-2001

 Deportivo La Coruna

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 2

 1-0

 0-2 (D)
2000-2001

 Real Madrid

 Şampiyonlar Ligi

 Çeyrek Final

 3-2

 0-3 (D)
2001-2002

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 2

 2-2 (D)

 0-1
2002-2003

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 1

 0-2

 1-3
2003-2004

 Real Sociedad

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 1

 1-2

 1-1 (D)
2003-2004

 Villarreal

 UEFA Kupası

 3. tur

 2-2

 0-3 (D)
2009-2010

 AtleticoMadrid

 UEFA Avrupa Ligi

 Son 32

 1-1 (D)

 1-2
2012-2013

 Real Madrid

 Şampiyonlar Ligi

 Çeyrek Final

 0-3 (D)

 3-2
2013-2014

 Real Madrid

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 1-6

 1-4 (D)
2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D)
2019-2020 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 6-0 (D)
2021-2022 Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 0-0 (D) 1-2
2025-2026 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Lig Etabı 1-1
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.