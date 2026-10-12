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Beşiktaş'ta Fabio Miretti alkış topladı

Beşiktaş'ın İtalyan orta sahası Fabio Miretti, Kocaelispor karşısında sergilediği performansla beğeni topladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Fabio Miretti alkış topladı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, genç orta saha için "Fabio Miretti ise ilk 11'de oynamayı hak ediyor" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ile alkış aldı.

Özellikle merkezdeki arkadaşları ile kısa sürede uyum yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, sahanın en iyilerinden biri oldu.

İsteği ve enerjisi ile fark yaratan genç futbolcu, gelecek adına iyi sinyaller verdi.

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